Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 2 479 contagi e 7 morti A Roma 1 363 casi

(Di sabato 21 maggio 2022) Sono 2.479 i nuovida Coronavirus, 21 maggio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 7. Icittà sono a quota 1.363. Nelle24 ore sono stati processati 4.967 tamponi molecolari e 16.956 antigenici con un tasso di positività all’11,3%. I ricoverati sono 745, 19 in meno da ieri, 42 le terapie intensive occupate come ieri e 3.017 i guariti. Nel dettaglio: nella Asl1 sono 527 i nuovie 1 decesso nelle24 ore; nella Asl2 sono 422 i nuovie 1 decesso; nella Asl3 sono 414 i nuovie 1 decesso; nella Asl ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - SkyTG24 : Stefano Tacconi ricoverato, migliorano le condizioni dell'ex calciatore - TuttoSuMilano : TRIENNALE ESTATE - Programma da 24 al 29 maggio - - corgiallorosso : #Pellegrini: “E’ arrivato il momento di sognare tutti insieme” - corgiallorosso : #Mourinho: “Non pensiamo alla storia della Roma, ma a vincere questa coppa” -

Casi nuovi giorno per giorno Il tasso di positività Il "tasso di positività", cioè il rapporto tra il numero totale dei tamponi effettuati e quelli che risultano postivi, nelle24 ore è sceso ...I genitori sono stai raggiunti sul posto immediatamente da alcuni familiari partiti ieri dall'Italia e si attendonosulla data del loro rientro. Il Consolato italiano si sta occupando di ...Liam Gallagher è stato ospite di una nuova puntata del talk show britannico “Later... with Jools Holland”. Durante la sua partecipazione al programma televisivo trasmesso dalla BBC, l’ex Oasis ha prop ...Lazio, futuro incerto per Luis Alberto che salterà l'ultima giornata col Verona. Luis Alberto chiude con un turno d'anticipo la sua stagione con la Lazio. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, il ...