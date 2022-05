Strakosha saluta la Lazio | futuro in Premier

Advertising

ROMA - E' in arrivo il nuovo regista, Marcos Antonio dallo Shakhtar . Sostituirà Leiva . Sarri rischia di perdere Milinkovic e deve decidere se dare nuova fiducia a Luis Alberto . Il Mago ieri non si ...... con un colpo di testa in tuffo, anticipa i difensori avversari e batte. Il centravanti ...tutti, uno per uno. Gran parte dei tifosi presenti lascia il proprio posto per raggiungere le ... Calciomercato Lazio, rebus Luis Alberto. Strakosha saluta Thomas Strakosha saluta la Lazio. Il portiere albanese classe 1995 è in scadenza di contratto a fine giugno, quando si svincolerà a parametro zero dal club biancoceleste del presidente Lotito.Thomas Strakosha, dopo sei stagioni vissute nella Lazio, sta per lasciare Roma alla volta dell'Inghilterra. Il portiere è in scadenza col club biancoceleste e il Fulham è in ...