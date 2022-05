Sassuolo - Milan: la probabile formazione di Pioli (Di sabato 21 maggio 2022) Domenica alle 18 il Milan gioca l'ultima partita di campionato al Mapei Stadium contro il Sassuolo, sfida decisiva per la conquista dello scudetto: ecco la probabile formazione di Pioli Leggi su video.gazzetta (Di sabato 21 maggio 2022) Domenica alle 18 ilgioca l'ultima partita di campionato al Mapei Stadium contro il, sfida decisiva per la conquista dello scudetto: ecco ladi

