Russia vieta ingresso anche a Mark Zuckerberg (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – C’è anche Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, amministratore delegato di Meta, tra le 963 personalità americane a cui il ministero degli Esteri russo ha oggi vietato l’ingresso nella Federazione su base permanente. E’ quanto si legge nell’elenco dei sanzioni pubblicata sul sito. vietato l’ingresso al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, al segretario di Stato Antony Blinken e al capo della Cia William Burns. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – C’è, fondatore di Facebook, amministratore delegato di Meta, tra le 963 personalità americane a cui il ministero degli Esteri russo ha oggito l’nella Federazione su base permanente. E’ quanto si legge nell’elenco dei sanzioni pubblicata sul sito.to l’al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, al segretario di Stato Antony Blinken e al capo della Cia William Burns. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

MediasetTgcom24 : La Russia vieta l'ingresso a mille cittadini Usa, compreso Biden - LaNotiziaTweet : Russia off limits per Biden, Blinken e per il capo della Cia Burns. Mosca vieta l’ingresso a 963 cittadini american… - lifestyleblogit : Russia vieta ingresso anche a Mark Zuckerberg - - LocalPage3 : Russia vieta ingresso anche a Mark Zuckerberg - Alberto93383706 : RT @DavPoggi: Russia vieta ingresso a Biden e moglie di Trudeau -