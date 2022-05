Roland Garros, sotto indagine un match delle qualificazioni (Di sabato 21 maggio 2022) Il secondo set dell'incontro di primo turno di qualificazione del Roland Garros vinto da Bernabe Zapata Miralles 6 - 3 6 - 0 sull'ex numero 29 del mondo Dudi Sela sarebbe sotto indagine. L'ITIA, l'... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 21 maggio 2022) Il secondo set dell'incontro di primo turno di qualificazione delvinto da Bernabe Zapata Miralles 6 - 3 6 - 0 sull'ex numero 29 del mondo Dudi Sela sarebbe. L'ITIA, l'...

