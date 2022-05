Pioli: “Ibrahimovic ci tiene tantissimo. Siamo stati i migliori fino ad oggi. Sulla partita di domani…” (Di sabato 21 maggio 2022) Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo. Il Milan ha a disposizione due risultati su tre per vincere lo Scudetto, indipendentemente dal risultato dell’Inter. Di seguito uno stralcio di quanto dichiarato dal mister rossonero. Mister, se le avessero detto ad agosto 2021 di questa situazione avrebbe accolto con favore l’ipotesi? “Siamo stati i migliori fino ad oggi, dobbiamo esserlo anche domani. Abbiamo preparato la partita durante una settimana di lavoro, serenità e attenzione come abbiamo sempre fatto. Non conta quello che hai fatto fino a ieri ma conta quello che faremo domani. Ci Siamo costruiti e meritati una grande occasione, dobbiamo ancora finirla”. Su Ibra: “Ci tiene ... Leggi su seriea24 (Di sabato 21 maggio 2022)ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo. Il Milan ha a disposizione due risultati su tre per vincere lo Scudetto, indipendentemente dal risultato dell’Inter. Di seguito uno stralcio di quanto dichiarato dal mister rossonero. Mister, se le avessero detto ad agosto 2021 di questa situazione avrebbe accolto con favore l’ipotesi? “ad, dobbiamo esserlo anche domani. Abbiamo preparato ladurante una settimana di lavoro, serenità e attenzione come abbiamo sempre fatto. Non conta quello che hai fattoa ieri ma conta quello che faremo domani. Cicostruiti e meritati una grande occasione, dobbiamo ancora finirla”. Su Ibra: “Ci...

