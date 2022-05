Advertising

Pilota ventenne cade di moto in prova: portato con il Pegaso a Siena

Arezzo, 21 maggio 2022 - Alle ore 12:25 al crossodromo di Pietraia, nel comune di Cortona, si è verificata una caduta di moto nel corso di allenamenti pre-gara. Il ferito è il pilota della moto, un uomo di 22 anni di Castiglion del Lago che è stato trasportato con elisoccorso Pegaso 1 all'ospedale Le Scotte di Siena. Sul posto è intervenuta un'ambulanza di Foiano della ...