Pazza idea della Cremonese | si pensa ad un altro ex Napoli per sostituire Pecchia

(Di sabato 21 maggio 2022) Dopo l’esperienza sulla panchina del, Gennaro Gattuso aveva firmato, a maggio 2021, un contratto con la Fiorentina, ma dopo meno di un mese questo contratto è stato sciolto a causa di divergenze troppo profonde tra le due parti. Ora, dopo un anno lontano dai campi, Gattuso potrebbe tornare ad allenare in Serie A. Infatti, dato il recente addio di Fabio, lastando di proporgli un’offerta. Gennaro Gattuso (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images) Sarebbe davvero una bella sfida per il tecnico calabrese, che ritroverebbe anche un campionato di assoluto livello come la Serie A da cui ripartire. E, a Cremona, Gattuso ritroverebbe anche Ariedo Braida, già suo dirigente ai tempi del Milan.

La pazza idea di Totti, vuole portare lui Dybala a Roma: "Lo incontrerò per convincerlo" Una pista tutta da approfondire. Ma presto la società di Arvedi potrebbe tentare di convincere Gattuso… Gennaro Gattuso è la pazza idea della Cremonese per sostituire Fabio Pecchia. tmw Cremonese, spu ...Gennaro Gattuso dopo l'addio al Napoli dello scorso anno non ha più allenato nessuno, si fa largo una pazza idea per la prossima stagione.