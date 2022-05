Ostia, il Capitano Ultimo al flash mob per ricordare Falcone e Borsellino (Di sabato 21 maggio 2022) Ci sarà anche il Capitano Ultimo, a Ostia, per ricordare Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e le loro scorte, nel trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Ad annunciarlo Maricetta Tirrito, portavoce del Co.G.I, Comitato dei collaboratori di giustizia. Il 23 maggio alle ore 17:00, Ostia ospiterà un flash mob in memoria di coloro che cercarono in tutti i modi di combattere contro la mafia, fino al giorno della loro morte. Leggi anche: Incidente a Ostia: sbalzata da un’auto mentre attraversava la strada, grave una donna Il flash mob in piazza Anco Marzio “Legalità, libertà e giustizia… questi devono essere i principi fondanti di una società e di uno Stato come il nostro”, ha dichiarato Maricetta Tirrito. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 21 maggio 2022) Ci sarà anche il, a, perGiovanni, Paoloe le loro scorte, nel trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Ad annunciarlo Maricetta Tirrito, portavoce del Co.G.I, Comitato dei collaboratori di giustizia. Il 23 maggio alle ore 17:00,ospiterà unmob in memoria di coloro che cercarono in tutti i modi di combattere contro la mafia, fino al giorno della loro morte. Leggi anche: Incidente a: sbalzata da un’auto mentre attraversava la strada, grave una donna Ilmob in piazza Anco Marzio “Legalità, libertà e giustizia… questi devono essere i principi fondanti di una società e di uno Stato come il nostro”, ha dichiarato Maricetta Tirrito. ...

