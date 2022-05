(Di sabato 21 maggio 2022)e caffeina Dalalle: è il risultato della collaborazione trae Zèta, start-up di moda che disegna e crea scarpe riciclate, riciclabili e vegane con il minor impatto ambientale possibile. È nata così RE:GROUND (foto in alto), la scarpa da ginnastica realizzata con fondi di caffè esausto che contiene l’equivalente di 12 tazzine di fondi di caffè provenienti dal programma di riciclo delle capsule die integrati nella tomaia in pelle vegana e nelle suole. Il resto delle RE:GROUND è realizzato con l’80% di materiali riciclati e sostenibili. Ellesse: la capsule con Michael Kors Da una parte uno storico brand di sportswear italiano, dall’altra un colosso della moda americana e internazionale. Ellesse e Michael Kors insieme hanno un nuovo volto: quello della capsule ...

...all'ampliamento dell'offerta Caffè Borbonesul mercato "Nuove Emozioni di Gusto" la gamma di bevande aromatizzate, disponibili nei sistemi "capsula" compatibili con le macchine:®*, ...Il progetto prevede la piantumazione dei primi 5.000 alberi di caffè da parte di, con l'... start up e società benefit, che in occasione della Giornata Mondiale della Terra'Adotta un ... Nespresso lancia le sneaker realizzate con i fondi di caffé (e altre fashion news) Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ...Nelle ultime ore, sta girando su WhatsApp una truffa legata ad un presunto concorso lanciato da Nespresso per la Festa della Mamma Soprattutto negli ultimi tempi, stanno facendo il giro del web truffe ...