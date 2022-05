Luigi Strangis | il vincitore di Amici a Verissimo | ' Con Carola non è amore | non so cosa succederà'

(Di sabato 21 maggio 2022) Adsono cresciuto sia musicalmente che umanamente, ho fatto i conti con altre cose della vita, come le emozioni ho capito che è molto importante viversele, non nascondersele. Sono le parole di ...

Advertising

rtl1025 : ???? Ieri @StrangisLuigi è stato ospite in diretta su RTL 102.5 per raccontarci della sua vittoria ad @AmiciUfficiale… - rtl1025 : ?? @StrangisLuigi a RTL 102.5: “Il mio nuovo Ep racconta della mia personalità libera. La notorietà? Sono lo stesso… - RadioZetaOf : ???? A pochi giorni dalla vittoria di #Amici21 @StrangisLuigi si racconta ai microfoni di Radio Zeta ?? - Luisa72280405 : RT @iamxmarta: IL VINCITORE DI AMICI LUIGI STRANGIS #Amici21 #Verissimo - badgalchii : e comunque luigi strangis io ti voglio bene anche se spesso sei un cretino -

Sono le parole diospite il 21 maggio alla trasmissione Verissimo su Canale 5 che al microfini di Silvia Toffanin ha parlato della propria malattia (il diabete di cui soffre da qualche ...AMICI 21,"CON CAROLA PRESE STRADE DIVERSE"/ "Non ho tempo per..." Sissi nuovo volto di Equal Italia su Spotify Si tratta della playlist dedicata alle artiste femminili e la cui ...Domenica scorsa il cantante Luigi Strangis ha trionfato ad Amici 21 sollevando finalmente, dopo tanti mesi, la coppa dorata. Una fortissima emozione ma soprattutto il sogno di una vita realizzato. La ...Luigi Strangis: "Come il diabete ha cambiato la mia vita" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...