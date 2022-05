Letta al Pd: 'Facciamo fatica a parlare con donne e giovani, dobbiamo impegnarci di più' (Di sabato 21 maggio 2022) Ospite al Dem Festival che si sta tenendo a Empoli, il segretario nazionale del Pd Enrico Letta ha parlato del futuro suo partito, in ottica elezioni. 'Il Pd è un partito molto forte sulla popolazione ... Leggi su globalist (Di sabato 21 maggio 2022) Ospite al Dem Festival che si sta tenendo a Empoli, il segretario nazionale del Pd Enricoha parlato del futuro suo partito, in ottica elezioni. 'Il Pd è un partito molto forte sulla popolazione ...

