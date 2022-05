Lazio | Formello | guai per la candidata leghista Polemiche per l’estromissione dalla lista

(Di sabato 21 maggio 2022), entra nel vivo la competizione elettorale nel Comune di. Al voto del 12 giugno si presentano 4 liste:Rinasce, che attualmente amministra il Comune, guidata dal sindaco uscente Gian Filippo Santi e appoggiataLega,(vicina al Pd), capeggiata dall’ex sindaco Giacomo Sandri, e le civicheBene Comune con laa sindaco Vittoria Costantini e Uniti perguidata dal consigliere uscente Massimo Angelici. Fratelli d’Italia, che aveva due assessori nella Giunta poi allontanati dal sindaco Santi per divergenze politico-amministrative, non è presente con suoi candidati locali. Forza Italia col suo esponente locale appoggia Uniti per. Come si ...

OfficialSSLazio : #Auronzo2022 ?? ?? Domani a Formello la conferenza stampa di presentazione del 15° ritiro biancoceleste sotto le Tre… - AquilottoEddy : RT @OfficialSSLazio: #Auronzo2022 ?? ?? Oggi si è tenuta a Formello la conferenza stampa di presentazione del quindicesimo ritiro della Lazio… - bassottolaziale : Buongiorno io Vecino a Formello con la maglia della Lazio non lo voglio addio - Mas70Mastro : RT @1962Greco: 'Il complotto mediatico, i 500 milioni di euro di debiti, lascio la Lazio a mio figlio'. Disco rotto da 18 anni, unica novi… - aangariswant : RT @lazio24h: Formello, rifinitura anti Hellas per la Lazio: il report -

Commenta per primo Carnesecchi ha detto sì alla. Oggi il Corriere dello Sport riporta l'indiscrezione secondo cui il portiere dell' Atalanta -... Per portalo aperò serve ora trovare l'...- Lotito raddoppia e si moltiplica: " Lanon ha criticità, vengono create all'esterno, e non ne avrà fin quando ci starò io. E purtroppo per voi ci sarò finché mi assisterà la salute, ...Sì, perché stando a quanto racconta il Corriere dello Sport, lo spagnolo ha fatto rientro a casa chiudendo con un turno d'anticipo la stagione in biancoceleste. Non si è allenato venerdì per alcuni pr ...Una consuetudine, praticamente, per Luis Alberto: è, infatti, la quinta volta in sei stagioni che salta l'ultima di campionato Il centrocampista spagnolo Lascia in anticipo la rosa della Lazio. Ieri L ...