La Virtus Kleb Ragusa cercava la vittoria e l’ha trovata

Leggi su quotidianodiragusa

(Di sabato 21 maggio 2022)– . Al Pala Rossini gli uomini di coach Bocchino hanno messo in campo tutta la grinta che avevano per conquistare a suon di canestri gara 3. Una partita esplosiva così come racconta il risultato sul tabellone che non ha dato scampo ai padroni di casa cedendo allo strapotereno. Grandissima prestazione di Paolo Rotondo autore di una partita maestosa mettendo a referto 37 punti, 11 rimbalzi e 49 di valutazione.Il match parte subito in maniera esplosiva e il tabellone lo certifica sin dal primo quarto. Rotondo entra sin dai primi istanti in partita ed è incontenibile piazzando 15 minuti nel primo quarto. Ma i dorici dopo un primo momento di smarrimento si dimostrano capaci di una reazione forte. Cacace e Panzini spingono la squadra con azioni ben congeniate sia dall’area che da fuori conquistando il sorpasso sugli ospiti. La tripla di ...