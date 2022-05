Il Modena di Rivetti: pallone, famiglia e fantasia (Di sabato 21 maggio 2022) La moda è stato il suo passato ed è il suo presente, il calcio sarà il suo futuro. Ma Carlo Rivetti, da un anno presidente e proprietario del Modena appena promosso in Serie B e vincitore della Supercoppa di Serie C, oltre che presidente e direttore creativo di Stone Island, marchio della moda recentemente entrato nella galassia Moncler, è un presidente atipico. Lui il pallone lo ha sempre amato. Fin da bambino, quando con la zia Lidia andava al Comunale a vedere il Torino di cui il nonno, il conte Enrico Marone Cinzano, era stato presidente. E non un presidente qualunque visto che fu lui a far costruire il Filadelfia. Il pallone è sempre stata un’attrazione per il giovane Rivetti. Non si accontentava di guardare. Giocava. Centravanti, almeno all’inizio, poi sempre più indietro. Senza mai finire in ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 21 maggio 2022) La moda è stato il suo passato ed è il suo presente, il calcio sarà il suo futuro. Ma Carlo, da un anno presidente e proprietario delappena promosso in Serie B e vincitore della Supercoppa di Serie C, oltre che presidente e direttore creativo di Stone Island, marchio della moda recentemente entrato nella galassia Moncler, è un presidente atipico. Lui illo ha sempre amato. Fin da bambino, quando con la zia Lidia andava al Comunale a vedere il Torino di cui il nonno, il conte Enrico Marone Cinzano, era stato presidente. E non un presidente qualunque visto che fu lui a far costruire il Filadelfia. Ilè sempre stata un’attrazione per il giovane. Non si accontentava di guardare. Giocava. Centravanti, almeno all’inizio, poi sempre più indietro. Senza mai finire in ...

