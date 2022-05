I giovani italiani non capiscono un testo scritto? La piaga sociale è il disprezzo per l’istruzione (Di sabato 21 maggio 2022) Il rapporto di Save the Children sulla scarsa capacità degli adolescenti italiani di comprendere un testo scritto, che probabilmente manterranno da adulti, è allarmante, ma non ci sorprende molto ed è giusto che lo stato prenda iniziative per migliorare le scuole e i servizi forniti. E’ improbabile però che migliorare scuole e servizi ottenga i risultati desiderati: se, come dice l’articolo, nella fascia tra i 15 e i 29 anni “in sei regioni italiane… i Neet, i giovani fuori da qualunque percorso lavorativo o di formazione, hanno già superato i coetanei attivi”, la prima cosa da fare sarebbe quella di intervistare un campione significativo di questi giovani e cercare di capire quali sono le loro ragioni e le loro aspettative. Probabilmente alcuni di loro in realtà lavorano in nero o progettano di farlo; ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Il rapporto di Save the Children sulla scarsa capacità degli adolescentidi comprendere un, che probabilmente manterranno da adulti, è allarmante, ma non ci sorprende molto ed è giusto che lo stato prenda iniziative per migliorare le scuole e i servizi forniti. E’ improbabile però che migliorare scuole e servizi ottenga i risultati desiderati: se, come dice l’articolo, nella fascia tra i 15 e i 29 anni “in sei regioni italiane… i Neet, ifuori da qualunque percorso lavorativo o di formazione, hanno già superato i coetanei attivi”, la prima cosa da fare sarebbe quella di intervistare un campione significativo di questie cercare di capire quali sono le loro ragioni e le loro aspettative. Probabilmente alcuni di loro in realtà lavorano in nero o progettano di farlo; ...

