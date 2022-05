Feltri si infuria sul salario minimo | “Fonte inesauribile di imbrogli | come il reddito di cittadinanza”

Leggi su iltempo

(Di sabato 21 maggio 2022) Vittoriosi arrabbia sulgarantito. Il direttore di Libero, in un editoriale nell'edizione del 21 maggio del quotidiano, evidenzia“in Italia gli stipendi non sono stratosferici e quindi se ne discute. Il lavoro mal retribuito in effetti è immorale. Ma bisogna pure riconoscere che le paghe, il loro ammontare, sono decise dal mercato e non certo dallo Stato, il quale essendo incapace di contenere il debito pubblico non ha titoli per occuparsi della retribuzione nel settore privato”.si interroga: “Che senso ha fissare ungarantito, quando le trattative riguardanti i soldi percepiti da un dipendente sono frutto di accordi privati? Lo Stato gestisca la Cosa pubblica e lasci al libero mercato la delicata questione ...