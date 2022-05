Dybala Inter, nerazzurri pronti allo sgarbo: le parti sono sempre più vicine (Di sabato 21 maggio 2022) Dybala Inter, l’argentino e i nerazzurri più vicini all’accordo. Inzaghi aspetta il suo top player e lo sgarbo alla Juve Il futuro di Dybala rimbalza tra Inter e Roma, con i nerazzurri in leggero vantaggio. Marotta sta lavorando sotto traccia con l’agente Antun per provare a strappare il sì definitivo. Le parti sono vicine con l’Inter e Inzaghi pronti ad accogliere un rinforzo importante per l’attacco. Lo sgarbo può essere servito nei prossimi giorni una volta terminato il campionato e a mente fredda. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022), l’argentino e ipiù vicini all’accordo. Inzaghi aspetta il suo top player e loalla Juve Il futuro dirimbalza trae Roma, con iin leggero vantaggio. Marotta sta lavorando sotto traccia con l’agente Antun per provare a strappare il sì definitivo. Lecon l’e Inzaghiad accogliere un rinforzo importante per l’attacco. Lopuò essere servito nei prossimi giorni una volta terminato il campionato e a mente fredda. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

