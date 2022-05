Costumi e vestitini per il mare: le proposte Prénatal per l’estate 2022 (Di sabato 21 maggio 2022) È arrivata l’estate, è il momento di mettersi in costume e godersi insieme il sole, ma senza rinunciare a un tocco fashion; per questo Prénatal ha creato i capi Mini Me, proposte moda mare coloratissime, pensate per le famiglie che oltre all’amore condividono anche le scelte di stile abbinando colori e fantasie dei bimbi a quelle di mamme e papà. Per le grandi e piccole donne arrivano abitini e Costumi su sfondo rosa chiaro con stampa allover a palme rosa shocking e bianche. I vestitini, perfetti per le calde giornate, sono caratterizzati da un’arricciatura sul petto, bretelline regolabili e un fiocchetto applicato in tinta. Stessa fantasia nei Costumi, per le mamme (tg. S-XL) un due pezzi in lycra composto da bikini e slip premaman con fascia che abbraccia la base ... Leggi su lopinionista (Di sabato 21 maggio 2022) È arrivata, è il momento di mettersi in costume e godersi insieme il sole, ma senza rinunciare a un tocco fashion; per questoha creato i capi Mini Me,modacoloratissime, pensate per le famiglie che oltre all’amore condividono anche le scelte di stile abbinando colori e fantasie dei bimbi a quelle di mamme e papà. Per le grandi e piccole donne arrivano abitini esu sfondo rosa chiaro con stampa allover a palme rosa shocking e bianche. I, perfetti per le calde giornate, sono caratterizzati da un’arricciatura sul petto, bretelline regolabili e un fiocchetto applicato in tinta. Stessa fantasia nei, per le mamme (tg. S-XL) un due pezzi in lycra composto da bikini e slip premaman con fascia che abbraccia la base ...

Advertising

Lopinionista : Costumi e vestitini per il mare: le proposte Prénatal per l'estate 2022 - Cape_II : Oggi andrò a comprarmi 8.523 vestitini e 58 costumi da bagno. Sarò veloce e chirurgica. Se non dovessi trovare null… - MillaCarbo1 : Sto levando fuori tutti i vestitini estivi e i costumi, un tappeto di colori ?? -