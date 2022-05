Chelsea, via un altro pezzo pregiato? (Di sabato 21 maggio 2022) Come riportato dal quotidiano The Guardian, lo statunitense Christian Pulisic avrebbe comunicato al Chelsea la sua insoddisfazione per lo scarso... Leggi su calciomercato (Di sabato 21 maggio 2022) Come riportato dal quotidiano The Guardian, lo statunitense Christian Pulisic avrebbe comunicato alla sua insoddisfazione per lo scarso...

Advertising

sportli26181512 : Chelsea, via un altro pezzo pregiato?: Come riportato dal quotidiano The Guardian, lo statunitense Christian Pulisi… - rosario1966 : @tuttoappost @Torrenapoli1 Se anno bisogno dello zuccherino per giocare per vincere allora è meglio mandarli via. C… - _wesleyxsmile : PRIMA DI FARE POLEMICA INUTILE non ho mai detto che Foden è scarso come calciatore, anzi l'ho sempre apprezzato anc… - zazoomblog : Calciomercato: Chelsea. Pulisic vuole andar via Juve interessata - #Calciomercato: #Chelsea. #Pulisic - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Chelsea. Pulisic vuole andar via, Juve interessata -