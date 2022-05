Cannes 2022 | donna in Senza veli manifesta e urla sul red carpet FOTO e VIDEO

Cannes 2022: donna in topless manifesta e urla sul red carpet (FOTO e VIDEO) (Di sabato 21 maggio 2022) A Cannes 2022, prima dell'anteprima del nuovo film di George Miller, una donna si è spogliata sul red carpet, manifestando in Senza veli e iniziando ad urlare. Una donna è stata bloccata dalla sicurezza del Festival di Cannes 2022 mentre manifestava in Senza veli e urlava sul red carpet con la bandiera dell'Ucraina dipinta sul petto e la scritta "Stop Raping Us". Il Festival di Cannes 2022 è iniziato solo questa settimana e già sono diverse le immagini che rimarranno nella storia dell'evento: c'è stata la Palma d'Oro onoraria a Tom Cruise per Top Gun: Maverick, il sorriso smagliante di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 21 maggio 2022) A, prima dell'anteprima del nuovo film di George Miller, unasi è spogliata sul redndo ine iniziando adre. Unaè stata bloccata dalla sicurezza del Festival dimentreva inva sul redcon la bandiera dell'Ucraina dipinta sul petto e la scritta "Stop Raping Us". Il Festival diè iniziato solo questa settimana e già sono diverse le immagini che rimarranno nella storia dell'evento: c'è stata la Palma d'Oro onoraria a Tom Cruise per Top Gun: Maverick, il sorriso smagliante di ...

