Besiktas, Pjanic lascia il club: “Mi aspettavo di vincere di più, ma è stato un anno difficile” (Di sabato 21 maggio 2022) “Besiktas, è arrivato il momento di salutarci. È stato tutto così veloce. Mi dispiace lasciare tutti voi. Ho conosciuto persone fantastiche, un club sensazionale e soprattutto tifosi e atmosfera meravigliosi. È stato un onore giocare nel nostro stadio. Voglio solo dire grazie per quest’anno: è stato difficile, mi aspettavo di vincere più titoli venendo qui. Peccato, ma abbiamo conquistato comunque la Supercoppa. Sarò per sempre un tifoso di questo club, così come mio figlio e la mia famiglia. Sono sicuro che in futuro ci rivedremo. Occuperete sempre un posto nel più profondo del mio cuore. Vi amo tutti”. Così Miralem Pjanic, che ha dedicato un post d’addio al ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) “, è arrivato il momento di salutarci. Ètutto così veloce. Mi dispiacere tutti voi. Ho conosciuto persone fantastiche, unsensazionale e soprattutto tifosi e atmosfera meravigliosi. Èun onore giocare nel nostro stadio. Voglio solo dire grazie per quest’: è, midipiù titoli venendo qui. Peccato, ma abbiamo conquicomunque la Supercoppa. Sarò per sempre un tifoso di questo, così come mio figlio e la mia famiglia. Sono sicuro che in futuro ci rivedremo. Occuperete sempre un posto nel più profondo del mio cuore. Vi amo tutti”. Così Miralem, che ha dedicato un post d’addio al ...

