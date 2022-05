Allegri | “Scudetto? Sono invidioso L’ultimo del Milan lo ricordo bene…”

Advertising

romeoagresti : #Allegri: “Stagione fallimentare? Quando sei alla Juve tutti hanno grandi aspettative, i primi siamo noi. Centrare… - juventusfc : Allegri ?? «Il capitano per gerarchie nella prossima stagione sarà @bonucci_leo19. Dobbiamo lavorare al meglio in v… - GiaccAvv : @Lukee22_ @pirlania @pscaldominique @SandroSca Quando Allegri si qualifica è perchè l'Atalanta è morta, non perchè… - checco_sanna : @MA_235_ @peppesz @franceanas25 @juventusfc @play_eFootball Se l'eventuale prossimo allenatore non vince lo scudett… - EMIGOAL : RT @mirkonicolino: Da #Allegri ad Allegri si chiude il cerchio, un quadriennio in declino che è ora ad un punto di svolta (nel bene o nel m… -

Commenta per primo L'allenatore della Juventus Massimilianoha commentato a Sky Sport la sconfitta per 2 - 0 contro la Fiorentina: ' Nel primo tempo si ... Non ci giocavamo magari lo, 83 ......stagione se si vorrà tornare a lottare per lo. In pratica neanche un tiro in porta. E pensare che Morata in settimana, seppur per gioco, non le aveva mandate a dire proprio adin tal ...Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in sala stampa nel post gara di Fiorentina-Juventus: "Ci siamo divertiti, potevamo sviluppare meglio certe azioni ma venivamo anche da ...L'articolo prosegue qui sotto Allegri non si è sbilanciato su chi vincerà lo Scudetto. “Non so chi lo vince, ma quella di domani sarà una bella giornata. Purtroppo non ci saremo anche noi e non ne ...