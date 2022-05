Alex racconta a Verissimo del legame con Cosmary (Di sabato 21 maggio 2022) Nello studio di Silvia Toffanin, Alex ha raccontato a cuore aperto del legame speciale con Cosmary: "Troverò sempre tempo per lei". Verissimo, Alex parla del legame con Cosmary: “Con lei è amore” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Nello studio di Silvia Toffanin,hato a cuore aperto delspeciale con: "Troverò sempre tempo per lei".parla delcon: “Con lei è amore” su Donne Magazine.

Advertising

SabryAngel25 : @Mario235805751 @Mario235805751 nn c’entra Sole il beduino dall’ennesimo fake scrive che Albe,Alex e Luigi si tro… - PsykeRiane : Quest' intervista è preziosa. Per la prima volta Alex si racconta a cuore aperto, e ci parla di un ragazzo timido m… - Kat82131855 : L'intervista di Alex su WHOOPSEE è bellissima il modo in cui si racconta lo ascolterei per ore Il modo in cui gli… - Amcosam : RT @RivistaStudio: New York, la moglie Ada e i paesaggi: 'La vita dolce', al @mart_museum di Rovereto fino al 18 settembre, racconta i tre… - RivistaStudio : New York, la moglie Ada e i paesaggi: 'La vita dolce', al @mart_museum di Rovereto fino al 18 settembre, racconta i… -