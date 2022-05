Alex di Amici 2021 | chi è | età | cognome | vita privata | canzoni | Instagram | il rapporto con Cosmary

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 21 maggio 2022) Dopo sfide, esibizioni e gare, il talent showsi è concluso pochi giorni fa con la vittoria di Luigi Strangis, il cantante e musicista allievo di Rudy Zerbi, che con la sua passione e curiosità ha colpito tutti. Tra i finalisti, però, anche il cantautore, il più tenebroso, riflessivo. Ma anche, forse, il più schietto: quello che non si è mai nascosto, che ha sempre detto quello che pensava. E oggi si racconterà ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo. View this post onA post shared by(@imwyse) Di dov’è e la passione per la musica di, all’anagrafe Alessandro Rina, è nato il 16 giugno del 2000 a Como, sotto il segno dei Gemelli. Ha 21 anni e sappiamo che ha frequentato il Chesterton ...