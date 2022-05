AEW | L’ex WWE Killian Dain ha debuttato a Rampage

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 21 maggio 2022) Ieri notte è andata in onda una nuova puntata di AEW. Ancora una volta abbiamo assitito al debutto di un ex WWE. Era stato annunciato che Shawn Spears avrebbe affrontato un “misterioso gigante” che si è rivelato essere, ora nota come Big Damo. I fan presenti in arena sono rimasti sorpresi dal suo arrivo; tuttavia il suo debutto non è stato fortunatissimo. The Beast of Belfast in AEWWWE, ora noto come Big Damo, ha fatto il suo debutto adove ha affrontato Shawn Spears, il fedele alleato di MJF. “The Beast of Belfast” ha dato sfoggio della sua potenza mettendo in difficoltà Spears; tuttavia ha mancato il bersaglio nell’eseguire una “Vader Bomb” dando modo al suo avversario di beffarlo. A portare a casa il match ...