Ultime Notizie Roma del 20-05-2022 ore 13:10 (Di venerdì 20 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un attacco hacker a vari portali istituzionali italiane in corso fino alle 22 di ieri sera Notizie confermata dalla stessa Polizia Postale che sta lavorando per proteggere i siti a rivendicare l’offensiva informatica sarebbe stato il collettivo Russo kg che avrebbe preso di mira i siti del Consiglio Superiore della Magistratura dell’Agenzia delle Dogane e dei misteri di esseri dell’Istruzione di beni culturali Chi ha lanciato l’attacco dott Gandolfi propri canali telegram lungo elenco di obiettivi una cinquantina in tutto tra ministeri azienda autorità di garanzia media organi giudiziari fuoco a tutti hanno scritto gli hacker che in un messaggio precedente avevano dato le istruzioni per liquidare la struttura informativi italiane che vendono ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 maggio 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un attacco hacker a vari portali istituzionali italiane in corso fino alle 22 di ieri seraconfermata dalla stessa Polizia Postale che sta lavorando per proteggere i siti a rivendicare l’offensiva informatica sarebbe stato il collettivo Russo kg che avrebbe preso di mira i siti del Consiglio Superiore della Magistratura dell’Agenzia delle Dogane e dei misteri di esseri dell’Istruzione di beni culturali Chi ha lanciato l’attacco dott Gandolfi propri canali telegram lungo elenco di obiettivi una cinquantina in tutto tra ministeri azienda autorità di garanzia media organi giudiziari fuoco a tutti hanno scritto gli hacker che in un messaggio precedente avevano dato le istruzioni per liquidare la struttura informativi italiane che vendono ...

