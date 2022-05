UFFICIALE – La decisione di Di Maria sul rinnovo con il PSG

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 20 maggio 2022) La storia tra Angel Died il Paris Saint Germain è ufficialmente finita. A comunicarlo è la stessa società parigina che ha salutato il talentuoso fantasista argentino, in direzione Torino sponda Juventus, con un comunicato. Le @PSG inside tient à saluer ????? ?? ????? et ses 7 saisons passées sous le maillot Rouge et Bleu. L’Argentin a remporté 18 titres et est devenu le meilleur passeur de l’histoire du Club.— Paris Saint-Germain (@PSG inside) May 20, 2022 “Il PSG saluta Angel Didopo 7 stagioni trascorse in maglia rossoblù. L’argentino ha vinto 18 titoli ed è diventato il primo fornitore di assist di tutti i tempi del club”.