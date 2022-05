Ufficiale la data di uscita della Xiaomi Mi Band 7 fra soli pochi giorni

(Di venerdì 20 maggio 2022) Non ci sono più dubbi sulladiMi7. Già nel weekend scorso era stato ribadito che per il lancio del nuovo fitness tracker sarebbe stato necessariossimo tempo. Ebbene, oggi possiamo confermare che il lancio è prenotato per inizioprossima settimana. L’informazione è giunta dai vertici dell’azienda che ha confermato il lancio del Redmi Note 11T in Cina ae con esso anche di alcuni indossabili tra cui il protagonista di questo approfondimento. Lada segnare in calendario per l’Mi7 è quella di martedì 24 maggio. Probabilmente si tratterà del solo lancio cinese del dispositivo e per quanto ...

Advertising

occhio_notizie : Quando finisce Uomini e Donne? La data ufficiale #uominiedonne - gigibeltrame : Xiaomi Mi Band 7 ufficiale a brevissimo! #digilosofia - sognandojamie : Comunque giornata svoltata con l’uscita della data ufficiale di jjk ?? - GeekGoGenerati1 : Gundam Game Fest: La data ufficiale! #gundam #GundamGameFest #bandainamco - HDblog : Xiaomi Mi Band 7 ufficiale a brevissimo! -

Multiplayer.it

La notizia,, arriva tramite l'account Weibo utilizzato per le comunicazioni relative ai prodotti smart. L'attuale braccialetto per il wellness risale al marzo dello scorso anno , e per ...Un altro ingresso di lusso nella saga approfondimento Barbie, prima foto ed'uscita del film ... Non è ancora stato svelato quale sarà il titolodel lungometraggio, mentre per quanto ... Genshin Impact, update 2.7: data di uscita annunciata, con presentazione ufficiale La notizia, ufficiale, arriva tramite l'account Weibo utilizzato per ... tra anticipazioni ufficiali e ipotesi formulate in precedenza dai rumor.Ieri pomeriggio le Volanti sono intervenute in una comunità di recupero a Parma, per la segnalazione pervenuta su utenza 113 di una persona, ospite della Comunità, in stato di escandescenza e visibilm ...