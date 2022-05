Thiago Motta: “Futuro? Non ci penso! Giocheremo più rilassati, ma…” (Di venerdì 20 maggio 2022) L’allenatore dello Spezia, Thiago Motta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della gara contro il Napoli. Di seguito le sue parole. “Futuro? Per essere sincero, la sola cosa a cui non ho pensato in questi giorni è stata il mio Futuro. È la cosa che mi preoccupa di meno. Quando hai qualcosa in testa, il cervello ti porta a restare concentrato in quello che puoi fare, puoi cambiare, puoi aiutare – aggiunge l’ex Inter -. In questo momento sto cercando di pensare ad altro, manca una partita e abbiamo avuto un po’ di tranquillità in più per prepararla. Il cervello mi ha detto di restare concentrato per chiudere una stagione fantastica e poi io mi conosco”. Thiago Motta: “Avrò tempo per pensare al Futuro” “Avrò il tempo di riflettere per cercare la ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 20 maggio 2022) L’allenatore dello Spezia,, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della gara contro il Napoli. Di seguito le sue parole. “? Per essere sincero, la sola cosa a cui non ho pensato in questi giorni è stata il mio. È la cosa che mi preoccupa di meno. Quando hai qualcosa in testa, il cervello ti porta a restare concentrato in quello che puoi fare, puoi cambiare, puoi aiutare – aggiunge l’ex Inter -. In questo momento sto cercando di pensare ad altro, manca una partita e abbiamo avuto un po’ di tranquillità in più per prepararla. Il cervello mi ha detto di restare concentrato per chiudere una stagione fantastica e poi io mi conosco”.: “Avrò tempo per pensare al” “Avrò il tempo di riflettere per cercare la ...

