Sport sotto choc | il campione crolla al tappeto e muore davanti agli spettatori | soccorsi inutili

(Di venerdì 20 maggio 2022) Musa Askan Yamakdurante un incontro. Il pugile, imbattuto, èto ed è morto nel mezzo del ring durante un incontro a Monaco di Baviera domenica. Era nel mezzo di una lotta contro il veterano ugandese Hamza Wandera quando si è accasciato all’inizio del terzo round. Il 38enne è morto per un infarto, secondo un funzionario turco Hasan Turan che ha pubblicato l’incidente su Twitter. “Abbiamo perso il nostro connazionale Musa Askan Yamak, pugile di Alucra, che ha vinto campionati europei e asiatici, in giovane età a causa di un infarto”. “Auguro la misericordia di Dio al defunto, che abbiamo incontrato alla Grande Assemblea Nazionale della Turchia quando è venuto ad Ankara per la competizione, e le mie condoglianze alla sua triste famiglia e ai suoi fan”, si legge nel post di Turan. Secondo il Sun, il video dell’incidente mostra che Yamak ha ...

Advertising

flower_eth : @wazzaCN c'è troppa malizia nel calcio moderno, non si possono più commettere errori i giornalisti stanno raggiunge… - pepacciani : - skriniaresimo : Vorrei farmi brillare sotto la sede del corriere dello sport - SSFonlus : A gennaio #sportsenzafrontiere ha aperto le porte anche a Novara dove, grazie alla Fondazione De Agostini, i ragazz… - sportli26181512 : Il CorSport sulla staffetta offensiva: 'Ancora Giroud sotto il segno di Ibra': Il Corriere dello Sport questa matti… -

La Stampa

Dal 2019 la Lega francese invita le squadre e i giocatori a partecipare alle iniziativelo ... La ministra francese dello, Roxana Maracineanu , ha giudicato "deplorevole" il mancato gesto di ...Lui fu protagonista nel 2000 di un altro arrivo al fotofinish, la famosa sconfitta della Juve a Perugiail nubifragio che consegnò lo scudetto alla Lazio , ma Ferrara stavolta vede più ... Chiellini scommette su Sport Horizon, il fondo per le start-up dello sport Un attacco hacker a vari portali istituzionali italiani è in corso dalle 22 di giovedì 19 maggio. La notizia è stata confermata dalla Polizia postale, che sta lavorando per proteggere i siti. A ...Scatta domani la semifinale playoff di A2 tra Scafati e Piacenza. Alle 20,45 al PalaMangano, i campani dovrà vedersela con la squadra che in quattro gare si ...