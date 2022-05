“Sono bisex, sì”. Il coming out del bell’attore. E poi è costretto a scusarsi (Di venerdì 20 maggio 2022) Proprio mentre si trovava di fronte ad alcuni dei suoi tantissimi ammiratori, uno degli attori televisivi che in questo periodo è maggiormente apprezzato li ha lasciati tutti di stucco. Non per l’annuncio in sé, ma per il fatto che nessuno se lo sarebbe aspettato. Misha Collins ha fatto coming out però non era sua intenzione. L’interprete di Supernatural, una delle serie più amate del piccolo schermo a livello globale, Misha Collins, si era semplicemente sbagliato. Sul palco della convention organizzata per i suoi fan, voleva solo ribadire un concetto importante. Ovvero che non servirebbe neanche specificare il proprio orientamento sessuale, in quanto è ormai sancito che la libertà, e la trasparenza, su questo fronte spettino a chiunque di diritto. Misha Collins, il coming out ‘involontario’ e le polemiche “Quanti di voi si considerano ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 20 maggio 2022) Proprio mentre si trovava di fronte ad alcuni dei suoi tantissimi ammiratori, uno degli attori televisivi che in questo periodo è maggiormente apprezzato li ha lasciati tutti di stucco. Non per l’annuncio in sé, ma per il fatto che nessuno se lo sarebbe aspettato. Misha Collins ha fattoout però non era sua intenzione. L’interprete di Supernatural, una delle serie più amate del piccolo schermo a livello globale, Misha Collins, si era semplicemente sbagliato. Sul palco della convention organizzata per i suoi fan, voleva solo ribadire un concetto importante. Ovvero che non servirebbe neanche specificare il proprio orientamento sessuale, in quanto è ormai sancito che la libertà, e la trasparenza, su questo fronte spettino a chiunque di diritto. Misha Collins, ilout ‘involontario’ e le polemiche “Quanti di voi si considerano ...

