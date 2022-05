Serie A, Inter-Sampdoria: data, orario e diretta TV (Di venerdì 20 maggio 2022) Ecco come seguire Inter-Sampdoria, match della trentottesima giornata della Serie A 2021/2022 Ultimo turno di campionato per la Serie A 2021/2022 che in questo fine settimana vedrà le squadre impegnate nell’ultimo turno stagionale. Tra i match in programma c’è anche quello attesissimo di San Siro tra l’Inter e la Sampdoria che si affronteranno alle ore 18:00 di domenica 22 maggio: ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. Inter-Sampdoria in streaming La sfida di ‘San Siro’ tra nerazzurri e blucerchiati sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. DAZN logo is seen prior to the Serie A football match between FC ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Ecco come seguire, match della trentottesima giornata dellaA 2021/2022 Ultimo turno di campionato per laA 2021/2022 che in questo fine settimana vedrà le squadre impegnate nell’ultimo turno stagionale. Tra i match in programma c’è anche quello attesissimo di San Siro tra l’e lache si affronteranno alle ore 18:00 di domenica 22 maggio: ecco come seguire il match inTV e streaming.in streaming La sfida di ‘San Siro’ tra nerazzurri e blucerchiati sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. DAZN logo is seen prior to theA football match between FC ...

Advertising

Gazzetta_it : Occhio Inter, ecco i motivi per cui la Samp a San Siro non ti regalerà nulla - Gazzetta_it : Inter, #Vidal anticipa l’addio. Sondaggio su Instagram per scegliere la nuova squadra - Gazzetta_it : Milan oltre ogni limite, ma storia e Sassuolo fanno sperare l’Inter - sportli26181512 : Quagliarella: 'Con l'Inter non faremo figuracce, adesso giochiamo senza pressione': Quagliarella: 'Con l'Inter non… - serie_a24 : #Inter, CdS: “Bastoni da Conte e Lautaro rimane a Milano” -