Sconfiggere la Russia, contenere la Cina (Di venerdì 20 maggio 2022) Nonostante la guerra della Russia all’Ucraina, la priorità dell’Amministrazione americana resta la Cina e il suo contenimento. Per la prima volta da quando si è insediato alla Casa Bianca, il presi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 20 maggio 2022) Nonostante la guerra dellaall’Ucraina, la priorità dell’Amministrazione americana resta lae il suo contenimento. Per la prima volta da quando si è insediato alla Casa Bianca, il presi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Erdsve : RT @valy_s: Suslov divide gli alleati fra: -USA, UK, Polonia e Baltici che vedono l’ #Ucraina solo come uno strumento per sconfiggere la Ru… - spiritodelbosco : RT @argentofisico: @valy_s Gli anglo-americani poi non voglio tanto sconfiggere la Russia quanto che ci scanniamo fra di noi europei, che m… - argentofisico : RT @argentofisico: @valy_s Gli anglo-americani poi non voglio tanto sconfiggere la Russia quanto che ci scanniamo fra di noi europei, che m… - cgregorio52 : RT @AriuRob: @HSkelsen @jacopo_iacoboni Mi sembra di vedere quei documentari in cui i carabinieri cercano di sconfiggere gli spacciatori e/… - valy_s : RT @argentofisico: @valy_s Gli anglo-americani poi non voglio tanto sconfiggere la Russia quanto che ci scanniamo fra di noi europei, che m… -