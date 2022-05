Advertising

ilNotiziarioInd : Saronno, rissa tra ragazzi davanti alla stazione: pugni, calci e lancio di oggetti - ParliamoDiNews : Saronno, rissa davanti alla stazione con pugni, calci e lanci di bicchieri e spazzatura | Il Groane #app… - ilSaronno : Saronno, rissa davanti alla stazione con pugni, calci e lanci di bicchieri e spazzatura -

ilSaronno

... 26 sono stati i soggetti denunciati per ladi Gallarate dell'8 gennaio 2021 , 17 dei quali ... nonché ae lungo l'autostrada A36 "Pedemontana Lombarda" contro il Governo attraverso ...Violentanella notte tra venerdì 4 e sabato 5 febbraio a, in piazza Libertà. Intorno alla 1.40 è cominciato un litigio, velocemente trasformato in, che ha coinvolto due uomini e una donna. ... Saronno, rissa davanti alla stazione con pugni, calci e lanci di bicchieri e spazzatura Rissa tra ragazzi davanti alla stazione centrale di Saronno. Ieri, intorno alle 22.30, in piazza Cadorna è scoppiata una rissa che ha visto coinvolti una ...Una decina i ragazzi coinvolti nell'episodio che si è verificato ieri sera attorno alle 22.30, quando tra i presenti si è accesa una discussione che poi è degenerata in atti di violenza ...