Russia - Torna l'epoca dei Soviet: sì ad auto senza airbag o Abs (Di venerdì 20 maggio 2022) L'industria automobilistica russa è destinata a Tornare indietro di decenni. Le sanzioni internazionali imposte dai Paesi occidentali per l'invasione dell'Ucraina non hanno solo spinto la maggior parte delle Case estere ad abbandonare il mercato locale o a chiudere tutte le attività industriali, ma hanno anche determinato una pesante carenza di componentistica che ha portato il governo a prendere una decisione sorprendente per quanto obbligata. Infatti, secondo quanto si legge sul sito del quotidiano Kommersant, Mosca ha approvato un decreto per allentare gli standard di sicurezza per l'omologazione dei veicoli prodotti all'interno del territorio russo. Nell'elenco dei vari dispositivi cancellati figurano sistemi come gli airbag o l'Abs. Indietro tutta. Il decreto, valido fino all'1 febbraio 2023, consente anche di produrre veicoli ...

