Ron Galella | paparazzo e gentiluomo

(Di venerdì 20 maggio 2022) Forse il nome non dice molto, ma conosciamo le sue immagini: Ronha fotografato tutti, da Elvis a Jackie (per lei aveva un debole), da Marlon Brando a Madonna, a Robert Redford. Il suo lavoro era inseguire le star, eppure è riuscito a trasformarlo in arte. Ora non c’è più, ma questa è la sua ultima intervista

Così, morto a 91 anni, ricordava uno dei casi più eclatanti della sua carriera da fotografo, che lo ha portato a conquistarsi il titolo di King of paparazzi. Non c'è stato personaggio o ...Perché- "The King of Paparazzi", il "Paparazzo Extraordinaire" ( Newsweek ), "Godfather of U. S. Paparazzi Culture" (padrino della cultura americana dei paparazzi; secondo Time e Vanity ...Celebrazione voluta dall'Ass.ne San Gerardo Maiella; Il Sindaco: "Lavoreremo ad un progetto a dedicato alla sua memoria" | Attualità, Basilicata ...scomparso a 91 anni il fotografo dei divi. Aveva scattato più di tre milioni di foto. La sua ossessione per Jackie Kennedy. Le imboscate a Richard Burton e Liz Taylor, Bardot tentò di affogarlo. Andy ...