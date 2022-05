Roma, paura per una friggitrice a fuoco nel supermercato: intossicato un dipendente (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma – Oggi, 20 maggio, alle 7 la Sala operativa dei Vigili del fuoco ha inviato la squadra VV.F della Rustica, la 10A, con al seguito un’autobotte presso il Centro Commerciale Roma Est, zona Lunghezza, per una friggitrice andata a fuoco all’interno di uno dei laboratori del supermercato. Nell’incendio è rimasto intossicato un dipendente in seguito ad inalazione da fumo. L’uomo è stato affidato al personale del 118 ,è stato poi trasportato al pronto soccorso, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 20 maggio 2022)– Oggi, 20 maggio, alle 7 la Sala operativa dei Vigili delha inviato la squadra VV.F della Rustica, la 10A, con al seguito un’autobotte presso il Centro CommercialeEst, zona Lunghezza, per unaandata aall’interno di uno dei laboratori del. Nell’incendio è rimastounin seguito ad inalazione da fumo. L’uomo è stato affidato al personale del 118 ,è stato poi trasportato al pronto soccorso, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra ...

