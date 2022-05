Questo passaporto russo di Zelensky è falso (Di venerdì 20 maggio 2022) Il 20 marzo 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si sostiene che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel 2001 avrebbe «preso la cittadinanza russa in provincia di Mosca». Come prova, viene allegata una foto che mostra un presunto passaporto di Zelensky rilasciato dall’autorità russa il 6 febbraio del 2001. Si tratta di una notizia infondata. Il passaporto mostrato nel post oggetto di analisi è un falso. Andiamo con ordine. Come hanno verificato i colleghi dell’agenzia stampa tedesca Dpa, l’immagine del presunto passaporto è stata condivisa originariamente il 15 marzo 2022 in un canale Telegram che pubblica contenuti filorussi. Si tratta però di un’immagine prodotta con un software sviluppato per creare falsi passaporti. L’immagine del falso ... Leggi su facta.news (Di venerdì 20 maggio 2022) Il 20 marzo 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si sostiene che il presidente ucraino Volodymyrnel 2001 avrebbe «preso la cittadinanza russa in provincia di Mosca». Come prova, viene allegata una foto che mostra un presuntodirilasciato dall’autorità russa il 6 febbraio del 2001. Si tratta di una notizia infondata. Ilmostrato nel post oggetto di analisi è un. Andiamo con ordine. Come hanno verificato i colleghi dell’agenzia stampa tedesca Dpa, l’immagine del presuntoè stata condivisa originariamente il 15 marzo 2022 in un canale Telegram che pubblica contenuti filorussi. Si tratta però di un’immagine prodotta con un software sviluppato per creare falsi passaporti. L’immagine del...

