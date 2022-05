Probabili Formazioni Mantra della 38a giornata

Leggi su seriea24

(Di venerdì 20 maggio 2022) Siamo arrivati alla chiusura del campionato 2021/2022. Vediamo nel dettaglio i matchtrentottesimadi Serie A, la diciannovesima del girone di ritorno. Il turno si apre con l’anticipo di stasera fra Torino e Roma (20:45). I giallorossi non vincono in Serie A dal 10 aprile e proveranno a ritrovare i tre punti per difendere il sesto posto. I granata in casa hanno già fermato diverse big quest’anno e vogliono chiudere al meglio la stagione. Sabato alle 17.15 Genoa e Bologna si sfidano a Marassi: i padroni di casa sono già retrocessi e proveranno a chiudere con una vittoria in casa, gli ospiti non vincono dal recupero contro l’Inter. Alle 20:45 l’Atalanta affronta in casa l’Empoli: la Dea deve vincere per sperare ancora in un posto in Europa. Alla stessa ora al Franchi va in scena il match fra Fiorentina e Juventus. I bianconeri non hanno ...