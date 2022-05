Paola Enogu è lesbica? La campionessa non ci sta e fa chiarezza (Di venerdì 20 maggio 2022) Paola Enogu è la fuoriclasse della nazionale femminile di pallavolo italiana. Nata a Cittadella nel 1998, è l’opposto di Conegliano e della Nazionale azzurra di pallavolo. Con Conegliano ha vinto gli ultimi due campionati italiani (senza dimenticare due Champions League) e con la Nazionale l’ultimo europeo dopo una Olimpiade avvelenata dai malumori social (si accusavano le azzurre di un’eccessiva presenza sui social network, a fronte di un impegno deficitario sul parquet). Nel 2018 – quando ancora giocava per Novar a- fece notizia per aver ufficializzato la propria relazione con una donna, la collega polacca Katarzyna Skorupa, ed in seguito La Gazzetta dello Sport pubblicò la tenera foto di un bacio tra le due. A distanza di circa 4 anni la Enogu è tornata sulla propria situazione sentimentale, in una nuova intervista al Corriere ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 20 maggio 2022)è la fuoriclasse della nazionale femminile di pallavolo italiana. Nata a Cittadella nel 1998, è l’opposto di Conegliano e della Nazionale azzurra di pallavolo. Con Conegliano ha vinto gli ultimi due campionati italiani (senza dimenticare due Champions League) e con la Nazionale l’ultimo europeo dopo una Olimpiade avvelenata dai malumori social (si accusavano le azzurre di un’eccessiva presenza sui social network, a fronte di un impegno deficitario sul parquet). Nel 2018 – quando ancora giocava per Novar a- fece notizia per aver ufficializzato la propria relazione con una donna, la collega polacca Katarzyna Skorupa, ed in seguito La Gazzetta dello Sport pubblicò la tenera foto di un bacio tra le due. A distanza di circa 4 anni laè tornata sulla propria situazione sentimentale, in una nuova intervista al Corriere ...

