'Molestò una hostess sul suo jet', Elon Musk nega e ironizza. Media: patteggiò 250.000 dollari (Di venerdì 20 maggio 2022) Anche Elon Musk finisce nel mirino del movimento #Metoo . Il "razzo" contro di lui è stato lanciato dal sito Business Insider, che ha rivelato un patteggiamento da 250 mila dollari pagati nel 2018 ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 20 maggio 2022) Anchefinisce nel mirino del movimento #Metoo . Il "razzo" contro di lui è stato lanciato dal sito Business Insider, che ha rivelato un patteggiamento da 250 milapagati nel 2018 ...

Advertising

GazzettaDelSud : ?? 'Molestò una hostess sul suo jet', #ElonMusk nega e ironizza. Media: patteggiò 250.000 dollari. #MeToo #Musk… - MauroCapozza : RT @1950Cristiano: Il 'Piede' molesto degli USA in una delle zone più belle di Pisa. Fino quando ? - FedericaSure : @eadaimon @PalliCaponera Quella scena è una delle più strazianti, vitali e libere dalla retorica mai viste al cinem… - alex_summers76 : @TIM_Official @AmiciUfficiale Mi telefonate in modo molesto dieci volte al giorno. Per offrire ogni volta una cosa… - _cr0w64 : @h444naki Boh io nel dubbio non li faccio mai anche se ogni tanto vorrei, tipo quando vedo una ragazza dai capelli… -

'Molestò una hostess sul suo jet', Elon Musk nega e ironizza. Media: patteggiò 250.000 dollari Non sarà capace perché non è mai accaduto", ha cinguettato, descrivendo la donna come una "attivista - attrice di estrema sinistra a Los Angeles con una grossa ascia politica da affilare". Secondo ... Nicosia. Cassazione: definitiva condanna per Consigliere comunale Francesco La Giglia per l'accusa di violenza sessuale, ricorso dichiarato ... Secondo la sentenza, oramai definitiva, il La Giglia molestò sessualmente la Teramo; dopo aver trascinato la vittima contro la sua volontà verso una piazzetta isolata nei pressi di un pub, cercò di ... Non sarà capace perché non è mai accaduto", ha cinguettato, descrivendo la donna come"attivista - attrice di estrema sinistra a Los Angeles congrossa ascia politica da affilare". Secondo ...Secondo la sentenza, oramai definitiva, il La Gigliasessualmente la Teramo; dopo aver trascinato la vittima contro la sua volontà versopiazzetta isolata nei pressi di un pub, cercò di ...