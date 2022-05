(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “C’è unnazionale che, visto che lodei sindaci è meno della metà di quello dei presidenti di Regione, una progressiva equiparazione”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano, ha risposto ai cronisti che chiedevano un commento alle parole espresse ieri dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De, che parlando dell’degli stipendi dell’amministrazione comunale ha affermato: ”Le critiche su chi si alza loora valgono per tutti, non so chi lo sta facendo. Anche l’amministrazione comunale nuova è una delle prime cose che ha fatto? Che sia lapidata”. ”Non credo che questo sia il momento di fare discussioni, ma è il momento di costruire, di lavorare, di fare cose concrete e dare una ...

Advertising

anteprima24 : ** #Manfredi replica a De Luca: 'Aumento di #Stipendio? Lo prevede la #Legge' ** - lucasemproni72 : @augustociardi75 Una replica attualizzata ed involgarita della celebre frase pronunciata da Manfredi al Principe di… -

ilmattino.it

L'attacco aE qui attacca pure il Comune e l'attuale giunta. "Le critiche su chi ... Ladi Lissner Lissner non usa il doppio registro deluchiano. E pur ringraziando la Regione ...Piccata ladella presidente di Municipalità Cozzolino : 'L'affidamento della gestione al ... quindi, per quel decentramento amministrativo , promesso dal sindaco Gaetano, ma che 'si ... Manfredi, l'ultimo affondo: «Napoli faro della regione» Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha parlato a margine della seduta consiliare nella Sala dei Baroni Maschio Angioino, in merito ai contenuti del prossimo Bilancio. Ecco le immagini pubblicate dai ...Il Grand Hotel Majestic già Baglioni, in occasione di Arte Fiera 2022, ospita la mostra personale dell’artista Giulia Manfredi intitolata Still waters run deep a cura di Eli Sassoli de’ Bianchi ed Oli ...