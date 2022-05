LIVE Torino-Roma 0-0 | ci prova Lukic che poi chiude su Shomurodov

Advertising

Fantacalcio : Il riflesso di #Berisha salva il #Torino: #Roma vicina al gol con #Kumbulla #TorinoRoma 0-0 #votiliveFANTACALCIO ? - infoitsport : LIVE Torino-Roma: formazioni e prepartita in diretta - Calciodiretta24 : Torino - Roma 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Torino-Roma, 38a giornata di Serie A: la diretta testuale del match - Mediagol : LIVE Torino-Roma, 38a giornata di Serie A: la diretta testuale del match -

- Roma, dove vederla- Roma, valida per la 38° e ultima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grandee sarà visibile in ...... il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico Grandee Roma si affrontano nel ...Stasera alle 20,45 si gioca Torino-Roma, valida per la 38esima giornata di Serie A. I giallorossi per essere padroni del proprio destino devono ottenere i 3 punti contro i granata di Juric per ...Diretta Torino-Roma alle 20.45. In attesa di volare a Tirana, Mourinho punta alla conquista di un posto in Europa League. Per averne la certezza aritmetica, serve una vittoria contro i granata. I ...