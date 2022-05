Governo, Salvini: “Non si può mettere in discussione per un termovalorizzatore” (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – “Oggi ho letto l’intervista di un parlamentare Cinquestelle che dice che sono disposti a mettere in discussione il Governo se insisteremo sulla necessità di un termovalorizzatore a Roma. Io dico che non ne basta uno, penso alla Sicilia, alla Campania, in un momento di crisi energetica i rifiuti devono diventare energia, calore, ricchezza. mettere in discussione il Governo perché non si vuole trasformare in energia i rifiuti che abbandonano nelle strade romane mi sembra veramente fuori dal mondo”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio 24-Il Sole 24 ore. “Se uno nel 2022 dice se fate il termovalorizzatore a Roma noi non ci stiamo… Siamo nel 2022, ovunque nel mondo i rifiuti sono ricchezza, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – “Oggi ho letto l’intervista di un parlamentare Cinquestelle che dice che sono disposti ainilse insisteremo sulla necessità di una Roma. Io dico che non ne basta uno, penso alla Sicilia, alla Campania, in un momento di crisi energetica i rifiuti devono diventare energia, calore, ricchezza.inilperché non si vuole trasformare in energia i rifiuti che abbandonano nelle strade romane mi sembra veramente fuori dal mondo”. Così il segretario della Lega, Matteo, ai microfoni di Radio 24-Il Sole 24 ore. “Se uno nel 2022 dice se fate ila Roma noi non ci stiamo… Siamo nel 2022, ovunque nel mondo i rifiuti sono ricchezza, ...

