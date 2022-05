“GFVip 6”, Barù torna a parlare del suo rapporto con Jessica Selassiè: fan in delirio (Di venerdì 20 maggio 2022) Sotto i riflettori del GFVip 6 Barù e Jessica Selassiè avevano istaurato “un’amicizia speciale”. Una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia, Barù e la principessa si sono completamente ignorati, facendo capire ai telespettatori che quella portata avanti nella casa era una farsa in favor di pubblico. Infatti, lo chef ha affermato più volte di non volere una relazione con la più grande delle tre sorelle. Anche a Verissimo ha dichiarato di avere con lei soltanto un’amicizia. Ora, a distanza di mesi dalla fine del reality, Barù è tornato a parlare di Jessica con una vena di ironia che non è piaciuta moltissimo ai fan di lei.



