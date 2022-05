Fedez torna ad allenarsi e a far musica | «L' amore | la cura più potente»

Advertising

Dopo aver subito l'intervento per la rimozione del tumore al pancreas, adesso Fedez è pronto per tornare in tour.Fedez torna a parlare della sua malattia attraverso delle stories di Instagram. Andiamo a vedere la confessione del rapper italiano.