Elon Musk nega le accuse di violenza e di aver pagato la vittima (Di venerdì 20 maggio 2022) . Si tratterebbe di una ex dipendente di SpaceX Elon Musk di nuovo al centro delle cronache, ma questa volta non per le sue manovre imprenditoriali, ma per un articolo in cui si denunciano presunte violenze sessuali ai danni di una dipendente. Secondo il giornale “Business Insider”, una ex dipendente di SpaceX avrebbe denunciato Musk per violenza sessuale. Il magnate americano avrebbe mostrato i genitali alla donna e le avrebbe proposto un rapporto sessuale. Due anni dopo, per chiudere definitivamente il contenzioso, SpaceX avrebbe pagato all’ex dipendente la somma di 250mila dollari. Inoltre, sarebbe stato aggiunto l’accordo di non divulgazione. Leggi anche: ATTACCO HACKER A SITI ISTITUZIONALI ITALIANI, L’AZIONE RIVENDICATA DA KILLNET Elon Musk ha subito respinto le ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 20 maggio 2022) . Si tratterebbe di una ex dipendente di SpaceXdi nuovo al centro delle cronache, ma questa volta non per le sue manovre imprenditoriali, ma per un articolo in cui si denunciano presunte violenze sessuali ai danni di una dipendente. Secondo il giornale “Business Insider”, una ex dipendente di SpaceX avrebbe denunciatopersessuale. Il magnate americano avrebbe mostrato i genitali alla donna e le avrebbe proposto un rapporto sessuale. Due anni dopo, per chiudere definitivamente il contenzioso, SpaceX avrebbeall’ex dipendente la somma di 250mila dollari. Inoltre, sarebbe stato aggiunto l’accordo di non divulgazione. Leggi anche: ATTACCO HACKER A SITI ISTITUZIONALI ITALIANI, L’AZIONE RIVENDICATA DA KILLNETha subito respinto le ...

matteosalvinimi : Ma quanto mi piace Elon Musk?!? Niente da fare, negli Stati Uniti come in Italia la sinistra spesso è intollerante,… - Agenzia_Ansa : 'In passato ho votato per i democratici perché erano (prevalentemente) il partito della gentilezza. Ora sono divent… - pietroraffa : Elon Musk:'In passato ho votato democratico, perché erano (soprattutto) il partito della gentilezza. Ma sono divent… - LPincia : RT @matteosalvinimi: Ma quanto mi piace Elon Musk?!? Niente da fare, negli Stati Uniti come in Italia la sinistra spesso è intollerante, fa… - 971610e : RT @Storace: Oggi vale la pena sfogliare e condividere il sito -