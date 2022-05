Draghi: a parole Carta corrispondano i fatti (Di venerdì 20 maggio 2022) Far sì che alle parole della Costituzione "corrispondano i fatti", perché "da sole le cose non vanno nella direzione dei valori" della Carta. È l'impegno del presidente del Consiglio Mario Draghi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Far sì che alledella Costituzione "", perché "da sole le cose non vanno nella direzione dei valori" della. È l'impegno del presidente del Consiglio Mario, ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Grazie presidente Draghi per le sue parole di Pace, sia a Washington che qua in Aula. Spero siano condivise da tutti. #Senato - Piu_Europa : “L’Italia si muoverà con i partner europei e gli alleati per ogni possibilità di mediazione, ma sarà l’Ucraina e no… - ilfoglio_it : Draghi ha dato la disponibilità agli alleati: la nostra Marina è pronta per la missione nel Mar Nero. Ecco le condi… - GaetanoBellitt2 : RT @fabiopi1000: Sento parlare #draghi alla radio non so per quale cerimonia o evento. Banalità e cazzate ma ogni tre parole applausi scros… - bertolire : RT @Sofiajeanne: Sto riascoltando @PiazzapulitaLA7 e la reinterpretazione fantasiosa delle parole di Draghi da parte di @a_padellaro per av… -