Di rientro dalla gita, ricoverati per intossicazione (Di venerdì 20 maggio 2022) Avrebbero dovuto fare rientro nelle rispettive abitazioni mercoledì sera, dopo essere stati in gita per tre giorni. Invece hanno dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale per intossicazione alimentare. È quanto accaduto a decine di alunni, c’è chi parla di una quarantina circa, di una scuola media di via Martiri d’Ungheria a Scafati. Avrebbero pranzato in un ristorante della Basilicata, in provincia di Matera dove avrebbero anche soggiornato, e dopo qualche ora- di ritorno a Scafati- hanno cominciato ad avvertire malori. Vomito, dolori di stomaco, dissenterie. Molti non si reggevano in piedi. Finiti in ospedale, i medici avrebbero verificato che gli studenti in questione avevano ingerito probabilmente del cibo avariato e questo ha causato loro dolori lancinanti. Prima un gruppetto, poi un altro, fino all’intera scolaresca. C”è chi ha ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 20 maggio 2022) Avrebbero dovuto farenelle rispettive abitazioni mercoledì sera, dopo essere stati inper tre giorni. Invece hanno dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale peralimentare. È quanto accaduto a decine di alunni, c’è chi parla di una quarantina circa, di una scuola media di via Martiri d’Ungheria a Scafati. Avrebbero pranzato in un ristorante della Basilicata, in provincia di Matera dove avrebbero anche soggiornato, e dopo qualche ora- di ritorno a Scafati- hanno cominciato ad avvertire malori. Vomito, dolori di stomaco, dissenterie. Molti non si reggevano in piedi. Finiti in ospedale, i medici avrebbero verificato che gli studenti in questione avevano ingerito probabilmente del cibo avariato e questo ha causato loro dolori lancinanti. Prima un gruppetto, poi un altro, fino all’intera scolaresca. C”è chi ha ...

Advertising

pensieripsyco : @paulinebarbara3 Ho sempre percepito molta invidia dalla gente NON TUTTAdel posto.. Non so non percepisco stima e a… - oreste_gabriele : RT @AndreaGiuricin: Domenica scorsa rientro dalla Thailandia per qualche ora e mi becco sciopero #trenord. Oggi rientro in Italia da #abudh… - ammebixies : RT @AndreaGiuricin: Domenica scorsa rientro dalla Thailandia per qualche ora e mi becco sciopero #trenord. Oggi rientro in Italia da #abudh… - hamsik911 : @allegrimarco9 @CristinaMalcan1 Nick è uscito dalla palapa ad inizio puntata ed han detto che era immune. Roger qua… - GDS_it : Arrestato al rientro dalla Spagna uno degli indagati nell’operazione antidroga #Indomitus condotta dai carabinieri… -